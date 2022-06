Standard stelt nieuwe CEO voor: "Beginnen bouwen aan iets solide en ambitieus voor de toekomst"

Pierre Locht is de nieuwe CEO van Standard. Hij moet de club opnieuw naar de top van België brengen.

Pierre Locht is al sinds 2011 actief bij Standard en werd in april aangesteld als CEO ad interim, nu neemt hij de functie definitief over. Voor de club is het een eerste stap richting het herstel van de ploeg.

De nieuwe CEO laat via de kanalen van de club alvast weten uit te kijken naar een nieuwe start. "Ik ben er vandaag van overtuigd dat het hoofdstuk waar we aan beginnen het Stamnummer 16 op alle vlakken kan doen groeien. Door de internationale dimensie en de middelen van onze nieuwe aandeelhouders te combineren met de vaardigheden en de passie van de mensen die al aanwezig zijn binnen en rond onze club, kunnen we beginnen bouwen aan iets solide en ambitieus voor de toekomst", staat te lezen op de website van Standard.