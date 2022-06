OFFICIEEL: Standard neemt na twee jaar definitief afscheid van jonge aanvaller

Eddy Sylvestre kwam in 2020 over van OGC Nice, twee seizoenen later trekt de aanvaller terug naar Frankrijk.

Eddy Sylvestre kwam in 2020 aan bij Standard, maar twee jaar later trekt de Fransman terug naar zijn geboorteland. In totaal kwam de rechtsbuiten slechts één keer in actie voor de 'Rouches', in oktober 2020 tegen STVV. Het afgelopen seizoen werd Sylvestre uitgeleend aan FC Pau in de Ligue 2. Na 28 wedstrijden neemt de Franse ploeg de aanvaller definitief over van Standard waar hij een contract tot 2024 heeft getekend. Eddy Sylvestre, 🟡🔵 jusqu'en 2024 !

Après une première saison convaincante, Eddy nous rejoint définitivement 👊



Bon retour en Béarn ! 👑 pic.twitter.com/OWLh64tDKY — PAU FC 🇲🇫👑 (@PauFootballClub) June 10, 2022