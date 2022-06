'PSG laat zaterdag nieuwe trainer handtekening zetten onder contract'

De dagen van Mauricio Pochettino als trainer van Paris Saint-Germain lijken zo goed als geteld.

Pochettino leidde PSG naar de titel in Ligue 1, maar ging er in de Champions League wel uit tegen de latere winnaar Real Madrid. Hij heeft in Parijs nog een contract voor een jaar.

Volgens Ramon Fuentes van Mundo Deportivo is Zinedine Zidane richting Qatar vertrokken om zaterdag zijn handtekening te zetten als nieuwe trainer van PSG.

Zidane zit sinds het einde van het seizoen 2020-2021 toen hij vertrok bij Real Madrid zonder job. Hij leidde de Koninklijke naar twee titels en drie eindzeges in de Champions League.