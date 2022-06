Voormalige Rode Duivels zijn het niet eens over rol Dendoncker: "Te jong om achteruit te schuiven" vs "Beter in defensie"

Leander Dendoncker (27) ging eerder deze week niet vrijuit bij de tegentreffer van Robert Lewandowski in België-Polen, maar voor het overige speelde hij een erg secure wedstrijd in de achterhoede. Als kers op de taart scoorde Dendoncker zijn eerste doelpunt voor de Duivels met een droge knal.

Na afloop werd dan ook de vraag gesteld of Dendoncker een structurele oplossing kan zijn voor de ouder wordende defensie van onze nationale ploeg. GVA legde dit dilemma voor aan voormalige Rode Duivels Eric Van Meir en Walter Meeuws. Zij hielden er een andere mening op na.

"Ik zie hem nog liever op het middenveld, als box-to-box. Hij heeft het loopvermogen en pikt zijn goaltjes mee", aldus Van Meir. "Ik vind hem nog te jong om al achteruitgeschoven te worden."

Walter Meeuws ziet het anders: Dendoncker komt volgens hem beter tot zijn recht als verdediger. "Als je naar de opties in de kern kijkt, was Dendoncker voor mij de meest logische keuze om Boyata te vervangen. Volgens mij is hij in de verdediging zelfs beter dan op het middenveld. Dendoncker past perfect in het profiel van onze verdedigers. Los daarvan verdient Theate ook wel een kans."