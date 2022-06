Christian Benteke verlaat mogelijk de Premier League en Crystal Palace voor een avontuur in de MLS

Volgens de Amerikaanse journalist Taylor Twellman van ESPN kan Cristian Benteke de overstap maken naar de MLS. De 31-jarige Belgische aanvaller kende een minder seizoen bij Crystal Palace en lijkt naar de uitgang te verdwijnen. De exacte ploeg die interesse toont in Benteke maakte hij niet bekend.

Benteke staat nog één jaar onder contract bij Crystal Palace dus een transfersom zal er wel betaald moeten worden. In 2016 betaalde ze zelf nog 31 miljoen euro voor de Belgische aanvaller. Afgelopen seizoen kwam hij 25 keer in actie in de Premier League en vond viermaal de netten en gaf één assist.

Interesting name floating around the @MLS circles over the last few days.... Christian Benteke.

Not sure where the discovery list lies with him but couple of teams have taken the call from his agent as he has 1 year left on his current deal. #MLS