Luis Suárez gaat mogelijk voor het eerst aan de slag in Italië

Het avontuur in Europa bracht Luis Suárez al naar Nederland, Engeland en Spanje. Nu zit er mogelijk nog een afsluiter in Italië bij.

Het contract van Luis Suárez loopt op het einde van de maand af en de aanvaller mag transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid. Vanuit de MLS wordt al een tijdje aan zijn mouw getrokken. Namelijk door Inter Miami, de ploeg van David Beckham.

Volgens het Spaanse Marca is er nog een andere kandidaat opgedoken. Zo zou Atalanta interesse hebben in de 35-jarige aanvaller. Voor Suárez zou het zo zijn eerste avontuur in Italië zijn. De aanvaller speelde voordien in Nederland, England en Spanje.