Nederland kent een teleurstellende avond tegen Polen

De groepsleider in Groep A, Nederland, kende een teleurstellende avond tegen Polen in Rotterdam.

Nederland kende een moeizame eerste helft tegen Polen in De Kuip. Ze controleerden het begin van de partij, maar dit leverde geen grote kansen op. Polen hield het vooral op verdedigen, maar kwamen toch op voorsprong. Zo maakte Cash de eerste van de avond. Dit tot grote vreugde bij de Poolse fans. 0-1 was ineens ook de ruststand.

Nederland moest dus in de tweede helft een achterstand ombuigen, maar het omgekeerde gebeurde. Want binnen de vijf minuten stond het zowaar 0-2 dankzij Zielinski. De vlag ging de hoogte in, maar de VAR oordeelde dat er geen sprake was van buitenspel.

Twee minuten na de 0-2 was er voor Nederland de aansluitingstreffer. De bal kwam bij Klaassen die de 1-2 maakte en zo zat Nederland terug in de wedstrijd.

Amper vier minuten later stond de 2-2 op het bord. Via Memphis Depay kwam de bal bij Denzel Dumfries die de gelijkmaker tegen de netten schoot. Wederom ging de vlag omhoog, maar de VAR keurde het doelpunt uiteindelijk goed.

In het slot van de partij kreeg Nederland nog een strafschop, maar Memphis Depay schoot de bal tegen de paal. Polen kreeg ook nog één grote kans, maar na zeven minuten extra tijd zat de wedstrijd erop. Zo beleefde Nederland een frustrerende avond in De Kuip.