Thomas Meunier is geen fan van de Nations League: "Dit draait enkel om geld en dus sluit iedereen de ogen: dat irriteert me"

Thomas Meunier kan dankzij de Nations League terug wedstrijdritme opdoen. Toch is de verdediger van Borussia Dortmund geen fan van het concept en het aantal wedstrijden.

Thomas Meunier kende nog niet veel succes in 2022. Door blessureleed stond hij bijna de hele tweede helft van het seizoen aan de kant. Daarom is de Nations League ideaal voor hem. Toch is hij niet zo blij met het format. “Het is waar: deze interlandperiode komt gelegen voor mij”, klonk het. “Deze wedstrijden zijn nuttig na langdurig blessureleed, ik was out sinds eind februari. Het verandert desalniettemin niks aan mijn mening: ik ben geen fan van de Nations League. Dit draait enkel om geld en dus sluit iedereen de ogen: dat irriteert me”, liet hij bij Het Nieuwsblad optekenen.

Volgens Thomas Meunier zou het beter zijn om het aantal wedstrijden te beperken. “Anders riskeer dat je er continu B-ploegen op het veld staan. Niet elke club is zo rijk als pakweg Paris Saint-Germain en Manchester City, waar ook de wisselspelers top zijn. Vijftig procent van de supporters komt voor Eden Hazard en Kevin De Bruyne, het publiek wil sterren en kwaliteit. Wel, het moordende programma zorgt ervoor dat die elementen onder druk staan."