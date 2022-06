Transferrecord gebroken: Liverpool haalt Benfica-goudhaantje Darwin Nunez binnen voor 100 miljoen

Liverpool is er diep voor moeten gaan, maar heeft zijn nieuwe spits nu ook eindelijk beet. Het betaalt maar liefst 100 miljoen euro voor Benfica-revelatie Darwin Nunez.

En daarmee slaat het haar eigen transferrecord, dat van Virgil Van Dijk voor 84.5 miljoen euro, los aan dingelen. Met het nakende vertrek van Sadio Mané en Divock Origi was Liverpool op zoek naar een spits, en die heeft het gevonden in Benfica's goaltjesdief Darwin Nunez. De Uruguayaan zal eerstdaags een contract van 5 seizoenen tekenen bij The Reds.

Manchester United was al een tijd in contact met de zaakwaarnemers van Nunez, maar nu heeft hij uiteindelijk toch voor Liverpool gekozen. De 22-jarige aanvaller kan alvast mooie cijfers voorleggen op Anfield: hij was dit seizoen goed voor maar liefst 36 doelpunten in 39 wedstrijden bij Benfica.