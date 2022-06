Trekt Dries Mertens naar Spanje? Ex-coach van Napoli volgt de situatie van de Rode Duivel

Gennaro Gattuso werd onlangs als nieuwe coach van Valencia gehaald. De Italiaan werkte in het verleden al samen met Dries Mertens en wil de Rode Duivel nu graag naar Spanje halen.

Volgens HLN wil Gennaro Gattuso zijn aanval bij Valencia versterken met Dries Mertens. De Italiaan stond tussen 2019 en 2021 langs de zijlijn van Napoli en kent onze Rode Duivel goed. Het contract van Mertens loopt bij de Napolitanen af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

Onze landgenoot kan ook in Italië blijven, want de Rode Duivel is aan AS Roma voorgesteld. Zien wat de toekomst brengt, maar een langer verblijf in Napoli lijkt uitgesloten.