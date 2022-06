Voor de Clasico-liefhebbers: Real Madrid en Barcelona nemen het in de zomer tegen elkaar op

Op 23 juli nemen Real Madrid en Barcelona het tegen elkaar op in een vriendschappelijk duel. Beide ploegen gaan op tour in de Verenigde Staten en treffen elkaar in Las Vegas.

Op 23 juli staat de clasico op het programma. Real Madrid neemt het in Las Vegas op tegen aartsrivaal Barcelona in een vriendschappelijk duel georganiseerd door het evenementenbureau AEG. De wedstrijd wordt in het Allegiant Stadium gespeeld en biedt plaats aan 64.000 toeschouwers. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Spanje trekken beide grootmachten naar de Verenigde Staten voor een toernooi. Zo zal Real Madrid het ook opnemen tegen Juventus en het Mexicaanse Club America waar Guillermo Ochoa in doel staat, ex-speler van Standard. 🇺🇸 🙌 ¡Volvemos a Estados Unidos!

⚽ Soccer Champions Tour

1️⃣ 23/07 vs @FCBarcelona_es (Las Vegas)

2️⃣ 26/07 vs @ClubAmerica (San Francisco)

3️⃣ 30/07 vs @juventusfces (Los Ángeles) pic.twitter.com/OfzFC853Vz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2022