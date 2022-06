Barcelona gaat transfermarkt op in zoektocht naar mogelijke vervanger Frenkie De Jong: Xavi wil Portugees in huis halen

Frenkie De Jong lijkt eerstdaags Barcelona te verlaten en daarom trekt Barcelona de transfermarkt op in de zoektocht naar een vervanger. Volgens Mundo Deportivo is een delegatie van de Catalanen gespot met een zaakwaarnemer van een Manchester City-speler.

FC Barcelona sluit een vertrek van Frenkie De Jong niet uit en gaat daarom al op zoek naar een mogelijke opvolger. Volgens Mundo Deportivo zouden de Catalanen in gesprek zijn met de zaakwaarnemer van Bernardo Silva. Het contract van de Portugees loopt bij Manchester City door tot juni 2025, maar toch ziet Xavi de middenvelder graag komen.

Bernardo Silva maakte in 2017 de overstap van Monaco naar Manchester City en sluit een vertrek niet uit. Er is veel concurrentie bij 'The Blues' en de Portugees staat zelf open voor een nieuw avontuur. Barcelona wil, volgens Mundo Deportivo, niet meer dan 70 miljoen euro uitgeven aan Silva.