OFFICIEEL: Andrea Pirlo vindt jaar na vertrek bij Juventus nieuwe club

Een jaar na zijn vertrek bij Juventus heeft Andrea Pirlo een nieuwe club gevonden. De Italiaan trekt naar Turkije voor een avontuur bij Fatih Karagümrük. De ex-speler van onder andere AC Milan tekende er een contract voor twee seizoenen. Het is voor Pirlo nog maar de tweede ploeg als trainer.

Hij nam in 2021 afscheid van Juventus nadat het voor het eerst in tien jaar naast de landstitel greep. Wel pakte hij de supercup en de Italiaanse beker met de Oude Dame. Bij Karagümrük komt Pirlo terecht bij de nummer acht van het afgelopen seizoen. Vorig jaar speelden ook Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) voor de ploeg. Intussen heeft de Argentijn bij Basaksehir getekend en keert de Nederlandse verdediger terug naar PSV Eindhoven.

