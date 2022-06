Aftellen! Speeldatum supercup Club Brugge - KAA Gent ligt vast

Het is aftellen geblazen, de speeldatum voor de Belgische supercup die gespeeld wordt tussen Club Brugge en KAA Gent werd vandaag vastgelegd.

Het is officieel: de Belgische supercup zal binnen een dikke maand gespeeld worden. Op 17 juli om 18u ontvangt Club Brugge KAA Gent in het Jan Breydelstadion om de eerste prijs van het seizoen in de wacht te slepen.

De zogenoemde Slag om Vlaanderen zal te volgen zijn op Eleven Sports. Er zal gespeeld worden met de Kipstabal F950. Vorig jaar won Club Brugge de supercup met 3-2 van KRC Genk. Voor Club Brugge zou het de zeventiende supercupwinst kunnen zijn, voor Gent nog maar de tweede.