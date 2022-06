🎥 De Ligt verklapt positie, Van Gaal wijst hem (al lachend) terecht: "Dat moet je niet zeggen"

Er gaat geen dag voorbij deze Nations League-campagne, of Louis Van Gaal heeft iets merkwaardig verteld. Dit maal wees hij Matthijs De Ligt terecht, die zijn positie voor de wedstrijd tussen Nederland en Wales verklapte.

Van Gaal gaf in de persconferentie aan dat De Ligt aanvoerder zou zijn voor de wedstrijd van morgen, waarop de centrale verdediger van Juventus meteen ook zijn positie verklapte. "In het midden (van de driemansverdediging, red) denk ik." Waarop de Nederlandse oefenmeester hem even terecht moest wijzen. "Dat moet je niet zeggen, dat is een foutje", merkte Gaal al lachend op. Leuke beelden.