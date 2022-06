'Manchester United verhoogt bod, maar Barça plooit niet én is vol vertrouwen dat Engelsen zullen betalen'

FC Barcelona speelt het hard in de strijd om Frenkie de Jong. De Catalaanse grootmacht wil meewerken aan een transfer, maar enkel als het correcte bedrag op tafel komt.

Manchester United heeft het bod van zeventig miljoen euro al verhoogd naar 86 miljoen euro. Dat weet El Mundo Deportivo. Dat is overigens exact dezelfde som die FC Barcelona in 2019 op de bankrekening van AFC Ajax heeft gestort.

Barça is echter niet geneigd om in te binden. Voor minder dan honderd miljoen euro is een transfer van de Jong geen optie. Al weten de Catalanen heel goed dat Manchester United zal plooien. De Nederlandse middenvelder was dé voorwaarde van Erik ten Hag om naar Old Trafford te verhuizen.