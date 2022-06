José Mourinho ontmoet oude bekende in Rome: Nemanja Matic geland voor transfer naar AS Roma

En zo haalt José Mourinho zijn gedroomde kandidaat centraal op het middenveld bij de Romeinen binnen. Het is intussen de 3de club, na Chelsea en Manchester United, waar hij Matic onder zijn hoede zal hebben. Het is dan ook geen geheim dat Mourinho een grote fan is van de Servische defensieve middenvelder.

De 33-jarige Matic is op dit moment bezig met zijn medische tests bij Roma, en tekent er later op de dag zijn contract van 1 seizoen (met een optie voor nog een jaar) bij de kersvers winnaar van de Conference League.

