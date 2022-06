Lierse K. doet aanvraag voor bezoekerstribune van kleine 800 plaatsen

Bij Lierse K. hopen ze binnenkort een nieuwe bezoekerstribune te beginnen bouwen. Ze dienden inmiddels een omgevingsvergunning in bij de stad Lier.

“De eerste stap voor de bouw van een nieuwe bezoekerstribune in het Herman Vanderpoortenstadion is gezet. De omgevingsvergunning voor de tribune werd ingediend bij de dienst Omgeving van de stad Lier”, staat er te lezen in het persbericht. De tribune zou er komen achter het nu nog vrijstaande doel en zou beschikken over 659 zitplaatsen, 100 staanplaatsen, 15 rolstoelplaatsen en 15 plaatsen voor begeleiders.

Na de rellen in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren kwam de bouw van de nieuwe bezoekerstribune hoger op het verlanglijstje komen te staan. Op 1 april van dit jaar kwamen hooligans uit Nederland in het sfeervak van de thuisploeg staan en bestookten ze vandaar de uitfans. Lierse kreeg hiervoor een zware straf en dat zorgde er dus voor dat er meer schot in de zaak kwam. "Na een aantal overlegmomenten met alle partijen, was er snel een consensus dat de ontvangst van de bezoekende supporters moest verbeterd worden. Ook voor de veiligheidsdiensten was dit primordiaal. Met deze nieuwe bezoekerstribune zorgt de club Lierse voor een upgrade van comfort én veiligheid voor de bezoekende supporters. Dat kan ik als burgervader alleen maar toejuichen", verklaarde burgemeester van Lier Rik Verwaest.