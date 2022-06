Lang blikt terug op succes met Club Brugge: "Dan is deze titel een dikke middelvinger"

Noa Lang had een groot aandeel in de twee landstitels die hij met Club Brugge heeft gepakt. De teller lijkt ook op twee te zullen blijven staan. Al blikt hij met plezier terug op het succes.

“De tweede titel met Club Brugge vind ik de mooiste”, valt Noa Lang met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “We stonden twaalf punten achter op Union SG. Ik heb ook gelezen wat er allemaal over Club Brugge is geschreven. Dan is deze titel een dikke middelvinger. Daarom voelt het extra lekker.”

Nochtans was Union lang een héél lastige luis in de blauw-zwarte pels. “Heel België hoopte dat zij kampioen zouden worden. Het was wij tegen de rest. De druk lag bovendien bij ons: Union wou, wij moesten. Plots kregen ze via een forfait punten cadeau, waren de scheidsrechterlijke beslissingen in hun voordeel. Maar we hebben getoond wie Club Brugge is.”