OFFICIEEL: jong talent neemt afscheid van OH Leuven

Begin april mocht de amper 18-jarige Ilyas Lefranc debuteren bij OH Leuven. OHL verloor met 0-1 van Antwerp, maar na afloop had iedereen het over de flankaanvaller, die complexloos acties maakte tijdens zijn eerste invalbeurt.

llyas Lefranc, een Marokkaans jeugdinternational, is een jeugdproduct van OH Leuven. Na zes seizoenen gaat hij de club nu evenwel verlaten. Dat maakte de flankaanvaller bekend via Instagram. "Ik ben erg trots op de zes jaren die ik bij deze club heb doorgebracht en wil daarvoor alle spelers, coaches willen bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik me optimaal heb kunnen ontwikkelen en ze hebben altijd in mij geloofd. Nu wacht er een nieuwe uitdaging op mij." Wat de nieuwe uitdaging voor Lefranc zal zijn, is vooralsnog niet bekend. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ilyas 🇲🇦 (@ilyas.lefrancq)