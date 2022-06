KAA Gent breidt Blue White Network uit met drie ploegen uit de streek

Het Blue White Network van KAA Gent werd vorig jaar aangekondigd. Vanaf dit seizoen zullen er nog maar eens drie ploegen meestappen in het verhaal.

De jeugdwerking van KAA Gent startte vorig jaar met het Blue White Network waarin ze samenwerken met clubs uit de wijde omgeving. Nu hebben ze zonet aangekondigd dat ze het netwerk zullen uitbreiden met drie ploegen: RFC Wetteren, FC Lembeke en V.C. Nazareth-Eke. Zij vervoegen de andere vijftien partnerclubs. Ze delen enerzijds kennis rond trainingsmethodes, anderzijds willen ze een nog beter zicht krijgen op het aanwezige talent in de grote regio rond Gent door deze samenwerking.

“Volgend seizoen zullen RFC Wetteren, FC Lembeke en V.C. Nazareth-Eke ook deel uitmaken van ons netwerk. Dit zijn – elk op hun niveau – clubs die ambitie hebben om te groeien met hun jeugdwerking. Dat is voor ons het belangrijkste”, verklaart Jefrey Van der Straete, de verantwoordelijke van Blue White Network. "Dankzij het Blue White Network kunnen we op een goeie manier het aanwezige talent in heel Oost-Vlaanderen in kaart brengen. Hierdoor hebben we meerdere spelers ontdekt die anders door de mazen van het klassieke scoutingsnet geglipt zouden zijn. Daarnaast zijn we bijzonder trots dat we kunnen bijdragen tot een kwaliteitsverhoging van het trainerskorps in de hele provincie. Dit is in het algemeen belang van het Belgische voetbal", besluit hij.