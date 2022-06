Sinan Bolat begonnen aan avontuur bij Westerlo: "Behoud verzekeren is eerste doel, maar deze club wil meer"

Promovendus Westerlo pakte onlangs uit met de komst van Sinan Bolat. De ervaren Turkse doelman moet Westerlo aan een zorgeloos seizoen helpen in de Jupiler Pro League.

Zaterdag begon het echte werk voor Westerlo: de allereerste veldtraining van het nieuwe seizoen. Met daarbij Sinan Bolat. De ervaren doelman zette bij Gazet van Antwerpen de puntjes op de i. "Ik ben niet naar Westerlo gekomen omdat de club in Turkse handen is. Dat was zelfs niet belangrijk tijdens de onderhandelingen, ik kijk naar het totaalplaatje. Het contract van vier seizoenen belichaamt het wederzijdse vertrouwen."

Sinan Bolat verloor na zijn contractperikelen zijn basisplaats bij AA Gent aan Davy Roef. De ex-speler van onder meer Antwerp en Racing Genk aast naar eigen zeggen niet op revanche. "Nee, revanche... daar ben ik helemaal niet op uit. Onze eerste doelstelling is om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren. Al ben ik er zeker van dat deze club meer wil. En er is nog versterking op komst."