Buijs voorgesteld bij Mechelen: "Dat is belangrijker dan winnen" en "Ik de Simeone van Nederland? Er worden snel etiketten geplakt"

In Mechelen werd nieuwbakken coach Danny Buijs voorgesteld. Die moet in de voetsporen van Wouter Vrancken treden, maar is klaar voor de nieuwe uitdaging.

"Dit is een echte volksclub. De eenheid tussen spelers en fans die ik na het 1-2-verlies tegen Gent terugzag, vond ik straf", aldus Buijs meteen met bloemetjes richting de fans in Het Nieuwsblad. "Dat is het mooiste aan topsport, nog mooier dan winnen. De eenheid tussen de spelers en de fans vind ik belangrijker dan winnen." Etiket Toch zullen er ook resultaten moeten zijn, want de voorbije jaren gin ghet onder Wouter Vrancken zeker niet slecht: "Ik besef dat Wouter hier wat heeft neergezet. Daarom heb ik, op mijn initiatief en met de toestemming van de clubleiding, vooraf met hem over KV Mechelen gesproken. Daar hoop ik mjn voordeel mee te doen." En dan is er nog de vergelijking met Diego Simeone: "Ik de Diego Simeone van Nederland? Ach, dat etiket wordt al te makkelijk op mij geplakt. Er zijn in het voetbal heel wat mensen die zomaar wat roepen en al te makkelijk een etiket op je plakken."