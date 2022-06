📷 OFFICIEEL Liverpool geeft nieuwe aanvaller contract tot 2028

Darwin Nunez van Benfica is de nieuwe spits van Liverpool. Hij tekende voor maar liefst 6 jaar in Engeland.

De Engelse topclub betaalt om en bij de 75 miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller van Benfica. Met bonussen loopt het totaal bedrag op tot 100 miljoen.

Dinsdagavond stelde Liverpool de komst van de Uruguayaan voor. Hij tekende een contract voor de komende zes seizoenen. Bij Liverpool moet hij Sadio Mané doen vergeten die wellicht de overstap maakt naar Bayern München.

“Ik ben echt blij en verheugd om hier bij Liverpool te zijn. Het is een grote club,” vertelde Nunez aan Liverpoolfc.com in zijn eerste interview. “Toen ik op het trainingsveld aankwam, was ik echt verrast om de opzet en de structuur en alle trofeeën hier te zien.”

“Je kunt je dan voorstellen dat je meer trofeeën wint en als je dan later hier weer komt en de trofeeën ziet staan, kun je zeggen: 'Kijk, daar heb ik deel van uitgemaakt, ik was er in die tijd bij en won trofeeën.' Dat is een van de redenen waarom ik naar Liverpool ben gekomen, om trofeeën en titels te winnen.”