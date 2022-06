OFFICIEEL: Vincent Kompany heeft zijn nieuwe job beet: "Hij is een geboren leider"

Het administratieve luik was al eventjes helemaal afgerond, nu is het ook eindelijk echt officieel en dus heeft Vincent Kompany een nieuwe job.

Zoals al even duidelijk was is de 36-jarige coach ondertussen aangesteld door Burnley, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League.

Vincent Kompany moet zo snel mogelijk voor promotie naar de Premier League zorgen en tekende een meerjarig contract op Turf Moor.

Voorzitter Alan Pace is in de wolken: "We zijn superfier dat we Kompany hebben kunnen aantrekken. HIj is een geboren leider."