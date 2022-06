Terugkeer naar Inter héél dichtbij: 'Lukaku is soap stilaan beu en neemt heft zelf in handen'

Romelu Lukaku is de transfersoap rond zijn persoontje stilaan beu. De aanvaller neemt het heft zelf in eigen handen. De bal ligt in het Londense kamp.

Romelu Lukaku heeft al eventjes een mondeling akkoord met FC Internazionale. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is zelfs bereid om serieus in te leveren op zijn loon om een terugkeer naar Milaan mogelijk te maken. De Italiaanse media weten dat Big Rom ook zelf op het gaspedaal is gaan staan. De aanvaller heeft het management van Chelsea FC laten weten dat hij wil vertrekken én dat er voor hem slechts één bestemming mogelijk is. Bal in het kamp van Chelsea De bal ligt in het kamp van Chelsea. De Londense topclub werkt dus maar beter mee om te vermijden dat ze aan kapitaalsvernietiging doen. Thomas Tüchel is namelijk niet van plan om van Lukaku zijn aanvalsleider te maken.