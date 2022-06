Peter Vandenbempt trekt zijn conclusies na de Nations League-wedstrijden: "Roberto Martinez kiest voor het WK voor de oude garde"

De 4 wedstrijden van de Nations League zijn afgelopen en Peter Vandenbempt trok bij Sporza zijn conclusies. "Roberto Martinez gaat voor het WK in Qatar voor de oude garde kiezen", zei hij.

Peter Vandenbempt keek naar de 4 wedstrijden van de Rode Duivels voor de Nations League. Achteraf trok hij zijn conclusies bij Sporza met het oog op het WK in Qatar.

"De wedstrijden waren over het algemeen niet overdonderend", zei Vandenbempt. "Tegen een Europese middenmotor winnen we nog, maar de motor sputterde wat. En dat is niet nieuw. Vanaf september is het belangrijk om te weten hoe het verder gaat evolueren. De sleutelspelers met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku gaan in absolute topvorm moeten zijn. Axel Witsel gaat in een team moeten terecht komen, waar hij zijn allerbeste niveau weer kan halen."

LATE WISSELS

"Voor mij is de belangrijkste conclusie dat Roberto Martinez teruggrijpt naar de oude garde als een resultaat belangrijk is", ging Vandenbempt verder. "De oude garde die het de voorbije jaren heeft gedaan. Geen enkele jongere stond aan de aftrap en hij wachtte lang met zijn wissels. Voor het WK zal hij voor de oude garde kiezen. Na het WK zal hij pas vernieuwen."