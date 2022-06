Van Gaal geeft Driessen er weer van langs: "Lekker stoken, walgelijk!"

Louis Van Gaal en Valentijn Driessen zullen nooit de beste vrienden worden. De Nederlands bondscoach gaf de chef voetbal van De Telegraaf er van langs, nadat hij wederom over de niet-geselecteerde Wijnaldum begon.

Valentijn Driessen vroeg Van Gaal na de wedstrijd tegen Wales (3-2-winst voor Nederland) of hij nog steeds achter zijn keuze stond om Guus Til op te roepen in plaats van Georginio Wijnaldum, die volgens Louis Van Gaal al geruime tijd niet meer goed presteert. "Je kan blijven zeuren, maar ik ben het niet met je eens. Dus we stoppen hiermee", waarop Driessen nog een allerlaatste vraag probeerde te stellen, maar daarvoor werd tegengehouden door de bondscoach. "Je hebt je kans voorbij laten gaan. Twee vragen zei je, maar je moest toch nog even Wijnaldum vragen. Lekker stoken. Het is walgelijk!"

Na afloop van het Nations League-duel tussen Nederland en Wales (3-2) is het tot een flinke woordenwisseling gekomen tussen Valentijn Driessen en Louis van Gaal https://t.co/0AHAKrOTk6 — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) June 15, 2022

Het is niet de eerste keer dat Driessen over Guus Til en de niet-geselecteerde PSG-middenvelder Wijnaldum begint, die tot verbazing van velen uit de selectie van Van Gaal wordt gehouden. Twee weken geleden nog, en ook dan gaf Van Gaal hem een veeg uit de pan. "Je moet niet al die gevolgtrekkingen maken, die jij altijd maakt. Je moet gewoon eens openstaan voor de beslissingen van de bondscoach."