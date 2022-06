Pogba haalt ex-club door het stof in eigen documentaire: "Wil laten zien dat ze een fout hebben gemaakt"

"Hoe kun je tegen een speler zeggen dat je hem absoluut wilt behouden en hem vervolgens niks bieden. Dat heb ik nog nooit gezien." Een zeer vreemde uitspraak van Pogba, aangezien Manchester United hem maar liefst 2 maal een verbeterd contractvoorstel heeft gedaan. De middenvelder verdiende op dat moment al 330.000 euro per week.

Raiola

Een van de belangrijkste factoren in de breuk tussen Pogba en Manchester United, was zijn onlangs overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. Die vond dat Man. United 'meer' had moeten doen om de Fransman op Old Trafford te houden. "Voor mij weerspiegelt het aanbod dat niet. Ik zal ze duidelijk maken dat als écht willen dat je blijft en een project om je heen willen bouwen, ze anders moeten handelen en het geld op tafel moeten leggen."

Uiteindelijk kwamen de twee partijen er niet uit, en besloot Paul Pogba terug te keren naar het oude nest bij Juventus, waar hij begin volgende maand zal tekenen. "Ik wil Manchester United laten zien dat ze een fout hebben gemaakt door zo lang te wachten met het contract. En ik wil andere clubs laten zien dat Manchester een fout heeft gemaakt door mij geen contract aan te bieden."

Paul Pogba: “My thought process is to show Manchester United that they made a mistake in waiting to give me a contract”, on the Pogmentary via @TheAthleticUK. 🚨📑 #MUFC



“How can you tell a player you absolutely want him and offer him nothing? I’ve never seen that”. pic.twitter.com/e8ywMiO2g8