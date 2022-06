Club Brugge grijpt naast 18-jarige middenvelder: Zweed gaat voor Spaans avontuur in LaLiga

Williot Swedberg trekt niet naar België. De Zweed kon rekenen op interesse van Club Brugge, maar de middenvelder kiest uiteindelijk voor een avontuur in Spanje.

De jonge Zweed Williot Swedberg kon naar Club Brugge, maar koos uiteindelijk voor Celta de Vigo. De 18-jarige middenvelder is een vaste waarde bij Hammarby in de Zweedse competitie en was goed voor vijf doelpunten in tien wedstrijden.

Club Brugge was bereid ver te gaan voor het toptalent, maar grijpt dus naast de speler. Bij Celta de Vigo tekent de Zweed een contract van vijf jaar tot juni 2027.