🎥 'Frenkiegate': Algemeen directeur Manchester United geeft in geheime tapes toe dat club er alles aan doet om De Jong binnen te halen

Zal het er nog van komen deze zomer? De kans is alleszins zeer groot dat Frenkie De Jong naar Manchster United trekt deze zomer.

De Jong is zowat de enige relatief jonge speer die mag vertrekken bij Barcelona deze zomer. Hij is niet van de jeugdopleiding en de Nederlander is eigenlijk de enige Barcelona-speler die met een verkoop nog wat geld in het laatje kan brengen.

Manchester United is geïnteresseerd, zéér geïnteresseerd om Frenkie in te lijven maar voorlopig willen ze nog niet zo ver gaan als de vraagprijs van Barcelona (zo'n 73 miljoen pond).

En hoe gewild De Jong is, blijkt uit een gelekte opname van algemeen directeur Richard Arnold. Die ging een meeting aan met enkele fans en sprak daar over de middenvelder. "Geld is geen probleem. De trainer wil hem (Ten Hag) en we weten dat hij een fantastische speler is," klinkt het.

Arnold is sinds februari algemeen directeur bij Manchester United en zal ongetwijfeld de opdracht hebben gekregen om de tering naar de nering te zetten bij de club. De afgelopen jaren werd er enorm veel geld uitgegeven maar slaagde United er niet in om prijzen te pakken.