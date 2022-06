Heeft Özil nog een voetbalcarrière in zich? "Verlengen bij Fenerbahce of... Fortnitegamer worden"

De carrière van Mesut Özil kan wel eens een heel vreemde wending krijgen.

In vervlogen tijden was Mesut Özil nog de draaischijf bij Real Madrid en Arsenal. Maar hoewel de Duits-Turkse middenvelder afgegleden is naar de Turkse competitie, is het niet zeker dat hij nog lang voetballer zal zijn. Momenteel speelt Özil bij Fenerbahçe. Wat hij na dat avontuur zal doen, is volgens zijn makelaar tegelijkertijd heel duidelijk en hel onduidelijk.

"Özil zal voor geenenkele andere club meer uitkomen", klinkt het bij Erkut Sögüt. Dus ofwel wordt het nog een contract bij Fenerbahçe ofwel stoppen als voetballer. Op zijn 33 heeft hij misschien wel nog een andere carrière in zich zitten: "Hij legt zich erop toe om een competitieve gamer te worden. Hij is erg goed in Fortnite en het zou me niet verbazen als hij het ooit competitief zal spelen", aldus Sögüt.

Özil is al even actief in de gamingwereld en met M10 Esports ok al een eigen team.