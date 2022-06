Heerlijk: Ronaldinho en Roberto Carlos verzamelen sterren en legendes voor exhibitiewedstrijd 'The Beautiful Game'

Ze waren in hun tijd misschien wel de beste speler op hun positie maar momenteel zijn dat vooral vervlogen tijden. Al zijn Roberto Carlos en Ronaldinho nog altijd razend populair.

Afgelopen nacht speelden de Brazilianen een potje voetbal tegen elkaar in Miami voor een exhibitiewedstrijd genaamd 'The Beautiful Game'. In team Ronaldinho speelden onder meer Dybala, Pogba, Vinicius en Kluivert terwijl Roberto Carlos met onder meer Cafu, Rivaldo en Trezeguet voor enkele wereldkampioenen ging.

The stars came out for The Beautiful Game celebrity match 🤩 pic.twitter.com/I7rdk9pkbE — B/R Football (@brfootball) June 19, 2022

Het werd vooral een leuke voetbalavond om het publiek te entertainen. De ploeg van Roberto Carlos won met 12-10 van Ronaldinho. Al verloor Ronaldinho halverwege zijn belangrijkste speler want Vinicius besloot een ander shirt aan te doen en met Roberto Carlos mee te voetballen.

C’est finit ! Victoire 12 buts à 10 des hommes de Roberto Carlos face à l’équipe de Ronaldinho ! pic.twitter.com/wxV0GDryY3 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) June 19, 2022

ALPHONSO DAVIES IS IN THE HOUSE 🚨



Phonzie takes to the field alongside Paul Pogba, Paulo Dybala, Vinicius Jr. & Nani, as well as legends like Cafu, Steve Nash, Rivaldo & Carlos Tevez for The Beautiful Game: Ronaldinho vs. Roberto Carlos ⚽#CanMNT | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/n5hhtfAA88 — OneSoccer (@onesoccer) June 18, 2022