'Jason Denayer gelinkt aan transfer die hem veel kritiek kan opleveren'

Jason Denayer is einde contract bij Olympique Lyon en zoekt andere oorden op.

Na vier jaar in de Franse competitie is Jason Denayer op zoek naar een nieuwe werkgever nadat hij zijn contract bij Olympique Lyon niet verlengde.

Er werden al Spaanse en Italiaanse clubs genoemd, maar een beslissing is er nog niet gevallen. Volgens Tuttomercatoweb is er nu ook interesse van de Turkse topclub Besiktas.

Een transfer die in Turkije voor de nodige kritiek zou zorgen als die doorgaat, want Denayer speelde in het verleden al twee seizoenen voor aartsvijand Galatasaray.