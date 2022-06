Nog geen overwinning in oefenwedstrijden voor STVV: Hollerbach reageert

STVV heeft nog geen oefenwedstrijd gewonnen. Na een eerste gelijkspel werd nu zelfs verloren.

STVV ging na het gelijkspel tegen eersteprovincialer Zepperen-Brustem afgelopen weekend met 3-1 onderuit op bezoek bij amateurclub Tienen.

Trainer Bernd Hollerbach tilt alvast niet zwaar aan de resultaten. “In deze fase van de voorbereiding moeten we vooral hard werken”, zei de trainer in Het Belang van Limburg. “Onze fysieke paraatheid was vorig seizoen onze grote kracht. Dat moeten we opnieuw bereiken. We hebben nog vijf weken voor de competitie start.”

“Eind juli moeten we over onze 'power' beschikken. Nu ben ik vooral tevreden dat de spelers ritme konden opdoen en dat niemand een blessure opliep. De foutjes die tot de tegengoals leidden, wijt ik aan vermoeidheid. Niets om ons zorgen over te maken.”