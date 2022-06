'Oud-trainer van Standard en Cercle Brugge op weg naar nieuwe job'

De wegen die trainers soms afleggen op weg naar werkzekerheid zijn soms ondoorgrondelijk.

Dat geldt niet in het minst voor José Riga. De man met een bijzonder goed gevuld CV is ondertussen 64 jaar oud.

Volgens verschillende Algerijnse bronnen zou hij volgend seizoen trainer worden van JS Kabylie, de nummer twee van vorig seizoen.

Riga was in ons land in vele functies aan de slag. Hij was in ons land ook aan de slag bij onder andere Standard en Cercle Brugge.