Ryan Giggs stopt als trainer van de nationale ploeg van Wales

De voetbalbond van Wales liet weten dat Ryan Giggs stopt als trainer van de nationale ploeg. Een exacte reden werd niet gegeven, maar de voormalige topspeler van Manchester United is al lange tijd afwezig als bondscoach.

Sinds januari 2018 was Ryan Giggs trainer van de nationale ploeg van Wales. Hij stond welgeteld 25 wedstrijden aan het roer van de nationale ploeg waar hij zelf als speler nog deel van uitmaakte.

Vandaag liet hij weten in een officieel bericht dat hij stopt als trainer van Wales. De voetbalbond van Wales bevestigde de eerdere berichten. Een exacte reden voor zijn vertrek wordt door beide partijen niet gegeven. Giggs is al lange tijd afwezig als bondscoach omwille van een rechtszaak in Manchester omwille van huiselijk geweld tegenover zijn voormalige vriendin.