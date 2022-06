Sporting Charleroi wil zich versterken met een Franse middenvelder, maar die zal maar even blijven

Sporting Charleroi wil gaan shoppen bij Stade Lavallois waar het één van hun sterkhouders gratis kan wegplukken. Al lijkt het er niet op dat hij lang bij Sporting Charleroi zal blijven.

Volgens Het Nieuwsblad gaat Sporting Charleroi Julien Maggiotti weghalen bij het. Franse Stade Lavallois. De middenvelder is einde contract en kan dus gratis worden overgenomen. Hij zou een contract tekenen voor twee seizoen bij in Charleroi. Al lijkt het er niet op dat hij direct mee wordt opgenomen in de kern...

Sporting Charleroi zou de middenvelder direct verhuren aan... Stade Lavallois namelijk. Een opvallende constructie toch wel.