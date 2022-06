David Okereke na teleurstellend seizoen: "Mailtje gekregen van Club Brugge"

David Okereke ligt nog een seizoen bij Club Brugge onder contract, maar komt niet terug.

De spits werd het voorbije seizoen uitgeleend aan het Italiaanse Venezia. Daar liep het seizoen ook niet bepaald zoals verwacht. “Ik had mijn doelstellingen, maar ik kon die niet waarmaken. Het was uiteindelijk niet zo slecht, maar toch niet wat ik verwacht had. Toch ben ik blij hoe het afliep”, zegt Okereke aan Sport247.

Met nog een jaar contract voor de boeg verwacht je hem dan op de trainingen van blauwzwart, maar daar daagde hij niet op.

“Nee, ik keer niet terug naar Club Brugge. Normaal zou ik de trainingen bij hen beginnen, maar ik kreeg een mailtje van Club Brugge dat het niet nodig was omdat ik in onderhandeling ben met enkele andere ploegen. Ik neem mijn tijd ervoor.”