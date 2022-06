Opvallende vaststelling in huurtransfer Lukaku: 'Omwille van deze reden heeft Inter géén aankoopoptie op Rode Duivel'

Er komen steeds meer details vrij over de transfer van Romelu Lukaku van Chelsea FC. Opvallend: er is géén aankoopoptie opgenomen in de deal.

FC Internazionale betaalt zo’n acht miljoen euro om Romelu Lukaku één seizoen te huren van Chelsea FC. De Engelse én Italiaanse media melden vandaag dat er géén sprake is van een aankoopoptie. En dat heeft alles te maken met de houding van Chelsea. The Blues hopen dat Big Rom volgend seizoen - in de Laars én op het WK - zal ontploffen. Op die manier kunnen de Londenaren hem ten gelde maken. Definitieve transfer kan... na onderhandelingen Met andere woorden: Inter maakt kans om Lukaku definitief terug naar Milaan te halen, maar daarvoor zullen ze volgende zomer opnieuw rond de tafel moeten om te onderhandelen.



Lees ook... Supportersclub heeft duidelijk standpunt over terugkeer Lukaku