Een nieuwe club springt in de dans voor Bas Dost

Het verhaal bij van Bas Dost is afgelopen en dankzij zijn aflopend contract kan hij transfervrij vertrekken bij de landskampioen. Verschillende clubs hengelen naar de handtekening van de aanvaller.

Feyenoord wou proberen om Bas Dost binnen te halen als vervanger voor Cyriel Dessers, maar slaagde hier niet in. Dat kan u HIER lezen.

FC Emmen, de jeugdclub van Dost, was al een tijdje aan het proberen om hem het hof te maken. Ze wilden de voormalige aanvaller van Club Brugge overtuigen om voor hen te kiezen. Volgens verschillende Nederlandse media is nu nog een andere club uit de Eredivisie in de dans gesprongen voor Dost. Zou zou FC Utrecht een contractvoorstel hebben neergelegd bij zijn makelaar om Dost te overtuigen.

Tegelijkertijd wordt er ook geschemerd met interesse uit Duitsland.