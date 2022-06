Philippe Clement plukt aanvaller weg bij Liverpool

Philippe Clement heeft een stevige aanwinst beet met AS Monaco: Takumi Minamino (27) staat op het punt een contract te ondertekenen in het Prinsdom. Het is enkel nog wachten op de medische keuring van Minamino, die nog in zijn thuisland Japan vertoeft.

Onder meer Sky Sports is er zeker van: AS Monaco betaalt achttien miljoen euro voor de Japanse international (42 interlands, 17 doelpunten). Door de komst van Darwin Nunez bij Liverpool had Minamino weinig uitzicht op speelgelegenheid op Anfield. Liverpool betaalde in januari 2020 8,5 miljoen om de kwieke Japanse aanvaller los te weken bij RB Salzburg. Minamino kwam sindsdien 53 keer uit voor Liverpool. Daarin was hij goed voor veertien doelpunten en drie assists.