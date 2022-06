📷 Beerschot heeft nieuwe trainer voor de beloftenploeg

Beerschot heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club een fulltime coach binnen de jeugdacademie.

Cederique Tulleners wordt de nieuwe hoofdcoach van de U23 van Beerschot. “Tulleners coachte eerder bij de jeugd van OH Leuven en was verantwoordelijk voor de nationale jeugdploegen bij de Litouwse voetbalbond. Vorig seizoen was hij hoofdcoach van Al Hilal United”, schrijft Beerschot op zijn website.

“Ik ben blij dat ik mee in dit project kan stappen”, klinkt het bij Tulleners. “Na enkele gesprekken werd voor mij al snel duidelijk dat er met veel ambitie en een sterk sportief plan gewerkt wordt bij Beerschot dit seizoen”, vertelt Tulleners. “Ik ben dan ook heel blij dat ik mee in dit sportief project kan stappen.”

“Momenteel sta ik mee op het oefenveld bij de eerste ploeg. Zodra de trainingen van de beloften opnieuw opstarten, zal ik mij uiteraard daar op focussen. Maar ik blijf in zeer nauw contact staan met de coach en technisch manager Sander Van Praet. Zo houden we de visie van beide teams hetzelfde, dat verkleint ook weer de afstand tussen de jeugdwerking en de eerste ploeg.”