Komst Mané verandert niets aan situatie van Lewandowski? "Het kan me niet schelen dat hij naar Barcelona wil. Ik verwacht hem bij Bayern op training"

Bayern München beschikt met Sadio Mané over een extra aanvallend wapen. Staat de deur nu wagenwijd open voor een vertrek van Robert Lewandowski?

“We hebben Sadio Mané gehaald om de concurrentie te vergroten”, is Hasan Salihamidzic héél duidelijk in de Duitse media. “We denken er niet aan om een speler te laten gaan omdat er iemand anders is bijgekomen.”

Met andere woorden: Robert Lewandowski moet niet hopen dat Der Rekordmeister plots gaat meewerken. “Ik weet dat Lewa naar FC Barcelona wil”, besluit de sportief directeur. “Maar dat kan me niet schelen. Ik verwacht hem op twaalf juli bij ons op training.”