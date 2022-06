Johan Boskamp laat zich gaan over Roberto Martinez: "Sorry jongens!"

De voorbije Nations League liep niet bepaald zoals bondscoach Roberto Martinez het graag gezien had.

Volgens Johan Boskamp waren de wedstrijden tegen Nederland en Wales helemaal niet wat ervan verwacht werd, maar was het tegen Polen wel twee keer goed.

“Wat wel duidelijk is, is dat er weinig nieuw bloed in het team zal komen voor het WK. Hij heeft zijn vaste mannetjes en die laat hij niet vallen”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

De kritiek was volgens Boskamp terecht. “Daar moet je als trainer boven staan. De mensen mogen kritiek hebben. Dat hoort bij het voetbal en dat houdt je als coach ook scherp. Zijn reactie op het grapje van Van Gaal vond ik ook maar slap gelul. Die man heeft blijkbaar evenveel gevoel voor humor als een standbeeld.”

Het standbeeld zal er na het WK volgens Boskamp ook niet komen. “Een standbeeld? Ik vrees ervoor. Hij heeft het de voorbije zes jaar fantastisch gedaan en een geweldige ploeg gesmeed, maar wereldkampioen worden in Qatar zit er volgens mij niet meer in. Dat had in 2018 in Rusland moeten gebeuren. Nu is het te laat. Sorry, jongens!”