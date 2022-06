OFFICIEEL: Dender legt met het oog op avontuur in 1B voormalige kernspeler van Charleroi vast

Een voormalige kernspeler van Sporting Charleroi gaat bij Dender aan de slag in 1B, oftewel de Challenger Pro League, zoals de competitie dit seizoen genoemd zal worden.

Nathan Rodes speelde het voorbije seizoen sterk bij FC Luik. De ex-speler van Sporting Charleroi was één van de beteren op zijn positie in eerste amateur en voetbalde zich zo in de belangstelling van meerdere ploegen uit de Challenger Pro League.

De 24-jarige speler trekt naar Denver: de defensieve middenvelder tekende daar een contract voor drie seizoenen. Met Luik greep Rodes maar nipt naast de promotie naar het tweede niveau in het Belgische voetbal, maar met zijn transfer naar Dender komt hij daar nu toch terecht.

FC verwelkomt Nathan Rodes!



De 24-jarige defensieve middenvelder komt over van FC Luik. Hij startte zijn carrière bij White Star en Woluwe-Zaventem.

Hij werd nadien opgepikt door Sporting Charleroi en speelde voor Luik ook nog 1 seizoen in Luxemburg.



Nathan kon bij vers... pic.twitter.com/eas3VDPa3O — FCV Dender EH (@fcdender) June 24, 2022

Nathan Rodes timmerde eerst aan zijn carrière in de lagere afdelingen, met passages bij KVW Zaventem en Grimbergen. Sporting Charleroi plukte hem daar weg. Doorbreken bij de Carolo's lukte niet, maar Rodes haalde wel geregeld het wedstrijdblad. Na een uitleenbeurt bij het Luxemburgse Pepingen en twee jaar bij Luik, is hij dus vanaf dit seizoen bij Dender aan het werk te zien.