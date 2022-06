📷 Opvallend: MidMid-podcaster Sam Kerkhofs komt wereldster tegen in Marbella ... op toilet!

Sam Kerkhofs, oprichter van SportHouseGroup en bekend als host in de MidMid- en 90 Minutes-podcasts, kwam deze nacht op vakantie iemand speciaal tegen op toilet...

Sam Kerkhofs, oprichter van SportHouseGroup en bekend als host in de MidMid- en 90 Minutes-podcasts, is op vakantie in Marbella. Toen hij deze nacht naar toilet ging schrok hij even op toen hij zag wie naast hem stond...

Ik stond net te plassen naast Haaland in een wc in Marbella. Geen grap. — Sam Kerkhofs (@samkerkhofs) June 26, 2022

Naast Sam Kerkhofs stond niemand minder dan Erling Braut Håland zijn blaas te legen. De jonge topspits die vanaf deze zomer ploeggenoot is van Kevin De Bruyne bij Manchester City maakte even tijd om met Sam op de foto te gaan.