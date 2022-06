Juventus slaat monsterbod Chelsea af voor Nederlandse verdediger

Juventus heeft zonet een monsterbod van Chelsea afgeslaan voor de Nederlandse verdediger Matthijs De Ligt.

Matthijs De Ligt verliet in de zomer van 2018 de club waar hij als jeugdspeler doorgroeide tot het eerste elftal, Ajax. De Italiaanse grootmacht Juventus legde maar liefst 85,5 miljoen euro op tafel voor de jonge verdediger. Inmiddels is De Ligt 22 jaar oud en zou hij graag aan een nieuwe uitdaging beginnen.

Volgens de Italiaanse krant Tuttosport legde Chelsea een bod neer van 40 miljoen euro + Christian Pulisic of Timo Werner. Toch zijn ze bij Juventus niet overtuigd van het bod. Ze hebben geen interesse in de voorgestelde ruilspelers, ze willen enkel geld. En het prijskaartje dat aan De Ligt hangt is helemaal niet mals: wie hem deze zomer wil komen halen zal 100 miljoen euro op tafel moeten leggen.