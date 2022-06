Genk heeft contract toptalent kunnen verlengen tot 2026: "Stond op radar van tal van internationale topclubs"

Bilal El Khannouss, Belgisch-Marrokaans jeugdinternational, heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2026. De creatieve nummer 10 met een dominant spel kwam drie seizoenen geleden over van RSC Anderlecht.

El Khannouss was een belangrijke schakel in het beloftenteam van Genk dat de titel pakte. Hij werd daarvoor beloond met een debuut voor het A-team tegen KV Mechelen.

“We zijn zeer tevreden dat we de samenwerking met Bilal kunnen verlengen", klinkt het bij Dimitri De Condé, head of football. "Hij stond op de radar van tal van internationale topclubs maar kiest er bewust voor om bij KRC Genk de volgende stap te zetten. Hij is een uniek type speler, technisch zeer vaardig en weet met 1 splijtende pas spelers voor het doel te brengen. We kijken allen met spanning uit naar zijn verdere ontwikkeling bij de A-kern.”