Naar een aanval Luis Suarez-Matias Suarez bij River Plate? Uruguayaan dichtbij Argentijnse topclub

Luis Suarez lijkt op weg naar de Argentijnse topclub River Plate na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Enkele bronnen schrijven zelfs dat de transfer van de 35-jarige aanvaller al in kannen en kruiken is.

River Plate zoekt een nieuwe aanvaller na het vertrek van Julian Alvarez naar Manchester City. Dat zou dus Suarez moeten worden. Leuk weetje: bij de Argentijnen is ook nog steeds ene Matias Suarez aan de slag. De 34-jarige ex-Anderlecht-aanvaller zou er dus een koppel kunnen vormen met zijn achternaamgenoot.

Suárez had eigenlijk zijn zinnen gezet op een langer verblijf in Europa, maar River Plate kan goeie papieren voorleggen. Volgens het Argentijnse Direct TV is het allemaal in kannen en kruiken. Trainer Marcelo Gallardo hield de boot nog wat af: "We hebben een goede kans hem vast te leggen. We hebben al eerder een poging gedaan en toen was hij enthousiast. Als hij dat niet had gehad, zaten we hier niet op hem te wachten. Je hoeft ook niet tegen mensen te liegen, je hoeft niet te veel enthousiasme op te wekken."